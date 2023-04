Al termine del deludente pareggio di Salerno tra Salernitana e Inter, nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana commenta così la prestazione dei nerazzurri: "Ormai non so più neanche che parole usare. Siamo qui a parlare di un'altra partita deludente, ma perché Inzaghi ha tolto i giocatori che stavano giocando meglio? Perché oltre alla sfortuna deve metterci anche del suo?". A seguire il video completo (clicca qui se segui da app).