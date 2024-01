Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana commenta così la vittoria dell'Inter sul Napoli in finale di Supercoppa italiana: "Sono senza voce, una vittoria bellissima. Ho sentito polemiche sull'espulsione di Simeone, non ho parole, per me era sacrosanta. L'abbiamo vinta a tempo scaduto ma va benissimo così. Primo trofeo stagionale in bacheca". A seguire il video completo.