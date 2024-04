Nel suo classico video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana non trattiene la gioia per il 20° scudetto dell'Inter: "Siamo campioni d'Italia, ho anche la maglietta celebrativa! Seconda stella, e arriva in un derby. Siamo fortunati a vivere in questo momento storico, ad aver visto il Triplete, la seconda stella, ora festeggiamo!". A seguire il video completo.