Una vittoria "facile, senza storia, che è forse l'eredità dell'impresa in Champions League. Inter sicura di sé, ha acquisito autostima e gira bene sia in fase difensiva sia offensiva". Comincia così il classico video editoriale di fine partita di Filippo Tramontana per FcInterNews.it. Guarda qui di seguito il video del suo intervento.