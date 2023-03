E' un Filippo Tramontana incredulo quello che commenta, nel tradizionale video editoriale per FcInterNews, la sconfitta contro lo Spezia: "Devo misurare le parole perché non posso dire tutto quello che ho dentro. Due punti tra Monza, Empoli, Bologna, Sampdoria e Spezia. Solo tanta rabbia e frustrazione". A seguire il video (clicca qui per vedere da app).