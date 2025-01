Con la rete messa a segno questa sera Kenan Yildiz (19 anni e 244 giorni) risulta essere il secondo più giovane marcatore in Supercoppa Italiana dopo Mario Balotelli (a 18 anni e 12 giorni in Inter-Roma del 24 agosto 2008). Lo evidenzia Opta Paolo, sempre molto attento ai numeri. Non è bastato alla Juventus il vantaggio firmato dal gioiellino turco classe 2005, perché nella ripresa il Milan ha ribaltato la contesa grazie al rigore trasformato da Pulisic e al rocambolesco autogol di Gatti. Lunedì, dunque, la finale sarà Inter-Milan, sarà nuovamente derby.