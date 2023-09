Avvio di stagione travolgente per l'Inter, che ha vinto le prime tre partite del campionato senza subire nemmeno un gol. I nerazzurri hanno oggi il miglior attacco del campionato, a pari merito con il Milan con cui condividono il primato in classifica, e la miglior difesa. Per trovare un avvio di stagione di questo livello bisogna tornare indietro addirittura alla stagioe 1966/67, che si concluse poi con la vittoria della Juventus.

3 - L’Inter ha vinto senza subire gol le prime tre partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non iniziava un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets dal 1966. Superlativa.#InterFiorentina pic.twitter.com/D58f2Xrv3m — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 3, 2023