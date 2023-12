L’Inter ha realizzato tre reti in appena sette minuti nella gara di campionato nel match di sabato scorso contro l'Udinese. Per i nerazzurri è la prima volta dal 18 marzo 2018, quando la squadra all'epoca di Luciano Spalletti arrivò a farne tre in cinque minuti nel match fuori casa contro la Sampdoria: in quel'occasione segnarono Ivan Perisic al 26’ e Mauro Icardi che realizzò una doppietta in 60 secondi tra il 30esimo e il 31esimo.