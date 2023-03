Solo l’Arsenal (195) ha effettuato più tiri dell’Inter (188) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2023. La Juventus (171) è quinta in questa speciale graduatoria, dietro anche a Fiorentina e Real Madrid. I bianconeri hanno anche colpito 10 legni in questo anno solare in Serie A TIM (sei nelle ultime due giornate), record nei cinque maggiori tornei europei nel periodo.