Marcus Thuram per Lautaro Martinez, un'asse che sta facendo le fortune dell'Inter di questa stagione. Parte ancora dal francese, con una sgasata delle sue, l'azione che poi viene capitalizzata dall'argentino per il gol dell'1-1 in casa della Juventus.

E con questo fanno sei assist per l'attaccante ex Borussia Moenchengladbach, che risponde a Jeremy Toljan e si riprende lo scettro di miglior assistman del campionato. Mei maggiori cinque campionati europei 2023/24 solo Xavi Simons e Pedro Neto (sette entrambi) hanno fatto meglio. Questo è inoltre il quarto assist di Marcus Thuram a Lautaro Martínez: record per un singolo giocatore verso un altro in questa stagione di Serie A.