Marcus Thuram si sta rivelando sempre più determinante nell'attacco dell'Inter. Il francese, fresco anche di primo gol in Champions League, ha già servito quattro assist in questa Serie A: solo tre giocatori sono stati capaci di servire cinque assist nelle prime otto presenze in assoluto nella competizione nel corso delle ultime 20 stagioni. Tikus potrebbe diventare quindi il quarto calciatore a riuscirci.