Ad aprire il delicato match casalingo dell'Inter contro l'Hellas Verona è stato Nicolò Barella, salito a quota tre gol in questa Serie A. Il centrocampista sardo ha eguagliato (in 29 presenze) il bottino della passata stagione, quando le partite disputate erano 36. Nic è a quota 3 gol e 10 assist in campionato, con tutte e tre le reti realizzate a San Siro.