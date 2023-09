Il Sassuolo arriva a San Siro, dove se la vedrà con la capolista Inter, per provare a guarire dal mal di trasferta. I numeri parlano chiaro: la squadra di Alessio Dionisi ha perso sei delle ultime sette partite di campionato giocate lontano dal Mapei Stadium. Più in generale, a partire dall’inizio dello scorso campionato, i neroverdi sono la squadra che ha subito più gol da formazione ospite, 44 in 21 match, con solo la Sampdoria (14) e l'Hellas Verona (13) che hanno perso più trasferte nel torneo.