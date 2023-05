Non si ferma più il Torito nerazzurro che dopo essere salito sul tetto del Mondo con la sua Argentina è letteralmente rinato, cancellando i malumori che il centellinato impiego in Qatar avevano potenzialmente suscitato. Dal ritorno a Milano, Lautaro ha segnato 19 gol sui 27 totali messi a segno in stagione, il 70,4%.

Numeri e percentuali superiori a tutti i suoi connazionali. Dall'inizio del 2023 ad oggi nessun argentino ha segnato più del dieci interista che ha dunque fatto meglio di Leo Messi, fermo a 12, e del grande avversario del 10 giugno Julian Alvarez, finora a segno 10 volte nel 2023. Ha inoltre timbrato ieri sera il 100esimo e il 101esimo gol con la maglia dell'Inter, il ventisettesimo dal fischio d'inizio stagionale, raggiungendo il record personale che attesta l'annata straordinaria dell'attaccante, la migliore fino a questo momento all'Inter suggellata proprio contro la Fiorentina mettendo nero su bianco il rendimento in crescendo negli anni: 9 reti segnate il primo anno a Milano (2018-19), 21 il secondo (2019-20), 19 gol il terzo (2020-21), 25 il quarto (2021-22), 27 gol il quarto (stagione in corso).