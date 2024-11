Sabato scorso col Verona nella manita sottoscritta dall'Inter al Bentegodi a trovare il gol è anche Stefan de Vrij. Il difensore olandese contro gli scaligeri ha segnato il primo gol stagionale, perpetuando il trend iniziato tre stagioni fa. L'ex Lazio ha difatti segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime tre stagioni con la Beneamata in Serie A. L'ultimo messo a segno in campionato dal numero 6 di Inzaghi è stato lo scorso febbraio contro il Lecce.