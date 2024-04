Serata amara per Stefano Pioli, che perdendo 2-1 contro l'Inter ha stabilito un poco piacevole record personale: è infatti l'allenatore che ha perso più derby nella storia della stracittadina milanese, con 10 k.o. tutti alla guida del Milan. Non solo: è anche il primo allenatore rossonero a perdere 6 sfide con l'Inter consecutive, come evidenzia Opta.