Nuovo traguardo in arrivo per Ivan Perisic. Quella contro l'Udinese sarà la prossima sarà la 250ª presenza in nerazzurro per il croato, considerando tutte le competizioni. Dal suo arrivo in Italia, Ivan il Terribile è l’unico giocatore dell’Inter che conta almeno 30 gol e 30 assist (51 reti e 44 passaggi vincenti).