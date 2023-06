Pep Guardiola ha più volte sottolineato, in occasione della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, l'importanza di André Onana nell'economia del gioco nerazzurro. Un grande portiere, ma anche un regista dai piedi buoni. Il Manchester United lo ha messo nel mirino, l'Inter attende un'offerta ufficiale e si cautela bloccando Vicario. Il portiere dell'Empoli come se la cava con i piedi? E' questa la domanda che molti tifosi nerazzurri si stanno ponendo in queste ore.

Secondo quanto riportato dal portale Fbref.com, Vicario ha toccato in media 44.19 palloni a partita nell'ultima stagione, contro i 43.81 di Onana. Il portiere azzurro è avanti anche al suo collega per numero di passaggi completati in stagione (923 per Vicario, 837 per Onana). Il camerunense ha cercato invece più rinvi lunghi: una media di 6.49 tentativi a partita contro i 5.5 dell'azzurro.