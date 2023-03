L’Inter ha perso otto partite in questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo due volte ha subito più sconfitte dopo 26 gare stagionali in Serie A: 11 nel 2011/12 e 10 nel 1998/99. Lo rivela Opta: e sono numeri che devono far riflettere interamente non solo la squadra, ma anche la dirigenza.