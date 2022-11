Oltre a fare il portiere, tenendo in vita il Camerun con buoni interventi nel match d'esordio al Mondiale perso 1-0 con la Svizzera, André Onana ha svolto il ruolo anche di primo regista della squadra, come si può notare da una statistica messa in evidenza da Opta: l'interista ha toccato 26 dei suoi 61 palloni fuori area, un record per un estremo difensore in una partita di Coppa del Mondo dal 1966.