José Mourinho ha perso 6 delle ultime 7 sfide contro le sue ex squadre considerando tutte le competizioni; fa eccezione un successo contro l’Inter nella gara d’andata dello scorso campionato, per 2-1 a San Siro. Il portoghese, squalificato domenica dopo il rosso rimediato contro il Monza nell'ultimo turno di campionato, ha ottenuto 67 successi in 108 incontri in panchina alla guida dei nerazzurri (26N, 15P).