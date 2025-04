Quella di stasera, a San Siro, sarà la quinta occasione in cui Inter e Milan si sfidano in una semifinale di Coppa nella loro storia. Dopo i precedenti in Coppa Italia nel 1984/85 e in Champions League nel 2002-03, che avevano visto trionfare i rossoneri, i nerazzurri hanno pareggiato i conti nel 2021/22 e nel 2022-23, prima nella competizione domestica e poi in Europa.