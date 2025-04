Per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, Milan e Inter si sfideranno in tre competizioni differenti. Se nel 2022-23, rossoneri e nerazzurri essersi trovati uno di fronte all'altro anche in Champions League, oltre alla Serie A e alla Supercoppa italiana, quest'anno lo scontro si rinnova in Coppa Italia dopo i due precedenti in campionato e nella finale di Riyadh. La curiosità è che nelle 101 annate precedenti non era mai successo che si scontrassero in più di due tornei diversi.