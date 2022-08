Spulciando il libro delle statistiche, il risultato più probabile di Lazio-Inter di venerdì sera è il pareggio. In ben nove delle precedenti tredici occasioni in cui le due formazioni si sono affrontate in Serie A nel corso delle prime tre giornate, infatti, la sfida si è conclusa con il segno 'x'. Completano il bilancio tre successi nerazzurri e uno biancoceleste.