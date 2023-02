Lautaro Martínez ha segnato 6 reti contro il Milan in tutte le competizioni, solo contro il Cagliari (otto) ha realizzato più gol con la maglia dell’Inter. In caso di gol in questa sfida l’argentino salirebbe a quota 7 gol, diventando il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter nel derby di Milano, dopo Stefano Nyers (11).