Ci sono soltanto tre giocatori tra Serie A e Serie B che in questo avvio di stagione hanno preso parte ad almeno un gol (segnando o fornendo un assist) in ogni singola partita del campionato. Come segnala Opta, nel campionato cadetto c'è Daniele Casiraghi, 5 gol e 2 assist per il Sudtirol. Nel massimo torneo italiano ci sono invece Giroud e Lautaro Martinez, che ha vissuto nel derby la prima partita senza gol ma ha servito il passaggio vincente per il secondo gol di Mkhitaryan.

