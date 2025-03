Dalla sua prima stagione in gol contro l’Atalanta in campionato (dal 2019/20), nessun giocatore ha realizzato più reti contro la Dea in Serie A rispetto a Lautaro Martinez (6 come Andrea Belotti).

Nelle ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2023/24), solo Kylian Mbappé (26) ed Erling Haaland (22) hanno segnato più gol in trasferta di Lautaro Martínez (21, al pari di Mohamed Salah ed Harry Kane).