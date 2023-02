Lautaro Martínez è a caccia della sua 100esima vittoria in Serie A: l'attaccante argentino è a quota 99 su 158 match disputati in campionato con la maglia nerazzurra. Contro il Bologna il Toro ha segnato due reti, anche se entrambe al Meazza, mentre al Dall'Ara non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Lautaro è anche il calciatore che ha effettuato più conclusioni in questo campionato (84) e quello che in generale ha partecipato a più tiri della propria squadra (114).