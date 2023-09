Lautaro Martínez ha storicamente un buon feeling con il Sassuolo, squadra alla quale ha segnato dal suo approdo in Italia cinque gol in Serie A, inclusa la sua prima marcatura multipla nel torneo, ovvero la doppietta nel pirotecnico 4-3 nerazzurro del 20 ottobre 2019. Il Toro ha fatto meglio solo contro il Cagliari in campionato, colpendolo nove volte.