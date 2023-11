Interessante statistica pubblicata sui propri profili social da Opta. Lautaro Martinez, con la rete di ieri sera allo Stadium, è arrivato a quota 27 in Serie A nel 2023. Soltanto due giocatori nerazzurri hanno segnato di più in un singolo anno solare e sono a un tiro di schioppo. Si tratta di Diego Milito nel 2012 e di Christian Vieri nel 2001. Entrambi si fermarono a 28.

27 - Lautaro Martínez ha segnato 27 reti in Serie A nel 2023, solo due giocatori dell'Inter hanno realizzato più gol in un singolo anno solare in Serie A a partire dal 2000: Diego Milito (28 nel 2012) e Christian Vieri (28 nel 2001). Brillante.#JuventusInter #SerieA pic.twitter.com/RpO7S8LJJh