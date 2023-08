Partire bene è fondamentale anche per fornire la giusta fiducia a tutte le pedine dentro e fuori dal campo. L'Inter sa come si fa, considerando che, con il successo contro il Monza, ha vinto il suo quinto esordio in campionato di fila. Per la terza volta nella loro storia i nerazzurri sono riusciti a raggiungere questo traguardo: era già successo tra il 1951 e il 1955 e tra il 1993 e il 1997. L'Inter non ha mai perso nelle ultime 19 occasioni in cui ha inaugurato il suo campionato in casa: con 16 vittorie e 3 pareggi si tratta della striscia aperta più lunga in Serie A, evidenzia il sito ufficiale del club nerazzurro.