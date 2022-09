Dopo il successo sul Torino, l’Inter ha vinto tutte le ultime sette partite casalinghe in Serie A. Inoltre i nerazzurri hanno vinto tutte ultime quattro gare interne contro il Torino in campionato. Il Biscione non collezionava almeno quattro successi casalinghi di fila contro i granata in campionato dal periodo compreso tra il 1969 e il 1976, quando la striscia si allungò fino a sette.