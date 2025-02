Domenica sera, l’Inter si presenterà all'Allianz Stadium da imbattuta nelle ultime tre sfide giocate contro la Juventus in campionato (il bilancio recita una vittoria e due pareggi). Negli ultimi 45 anni, ovvero dal 1980, solo una volta i nerazzurri hanno fatto registrare quattro match di fila senza perdere contro i bianconeri in campionato: tra il 2003 e il 2005, in quel caso tre successi e un pari.