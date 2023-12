Yann Bisseck verso una maglia da titolare anche questa sera contro il Genoa, con Benjamin Pavard che partirà dalla panchina. Il difensore tedesco ha fin collezionato 281 minuti in Serie A e ha trovato tre maglie da titolare consecutive con Udinese, Lazio e Lecce (in campo per 90' minuti). L'Inter, nei 281 minuti con Bisseck in campo, in Serie A ha segnato 9 gol fatti e non ha subito nemmeno un gol.