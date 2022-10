Sono passati 9 anni dal primo confronto di sempre tra Sassuolo e Inter: da allora le due squadre si sono affrontate 18 volte in Serie A. Il bilancio è in parità, con 8 successi a testa e 2 pareggi, nessuno dei quali arrivato al Mapei Stadium. Contro nessun’altra squadra il Sassuolo ha ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari di Sampdoria e Genoa). Nessun pareggio in 9 precedenti tra Sassuolo e Inter al MAPEI Stadium in Serie A TIM: 4 successi neroverdi e 5 nerazzurri (inclusi tutti i tre più recenti).