Contro il Lecce l'Inter di Simone Inzaghi andrà a caccia di un altro record. La squadra nerazzurra ha trovato la rete per 19 trasferta di fila in Serie A TIM (come era già successo solo tra febbraio e dicembre 2021) e nella sua storia non è mai arrivata a 20 gare fuori casa consecutive a segno nella competizione.