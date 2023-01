Uno dei problemi principali palesati dall'Inter specie in questa stagione è stata la tendenza a incassare troppi gol specie in trasferta. La squadra nerazzurra infatti, subisce gol da 12 trasferte di Serie A, con un bilancio di sette vittorie e cinque sconfitte, e non registra una striscia più lunga di partite lontano da casa concedendo almeno una rete dal periodo tra maggio 1987 e ottobre 1988, quando arrivò a 18 sotto la guida di Giovanni Trapattoni.