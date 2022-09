L'Inter si prepara all'esordio in Champions League, in porgramma mercoledì sera a San Siro contro il Bayern Monaco. La squadra nerazzurra ha vinto 12 delle 22 partite casalinghe contro le squadre tedesche (P2 S8), pareggiando l'ultima per 2-2 contro il Borussia Mönchengladbach alla prima giornata di dell'edizione 2020/21. La successiva vittoria per 3-2 in Germania è stata invece appena la terza nelle ultime 11 partite contro squadre della Bundesliga, in casa e fuori (il bilancio è di 2 pareggi e di 6 sconfitte).