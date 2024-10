Se l'Inter vuole provare a mettere una pezza al problema dei gol subiti, quella di domani contro l'Empoli può essere, almeno dal punto di vista delle statistiche, la partita ideale. La squadra nerazzurra ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare contro l’Empoli in campionato e più in generale non ha preso gol nelle ultime nove trasferte contro l’Empoli in campionato, un dato che rappresenta già un record di clean sheet di fila di una singola squadra contro un’avversaria fuori casa nella storia della Serie A.

L’ultimo gol dei toscani segnato al Castellani contro i nerazzurri nel torneo risale infatti al 30 aprile 2006 e porta una firma curiosa: quella di Marco Materazzi, che segnò un autogol che fu decisivo per il successo della squadra biancoazzurra.