Con la vittoria di ieri sera all'Olimpico nella finale di Coppa Italia, l'Inter è diventata la terza squadra a vincere tre partite in una singola stagione contro la Juventus, in tutte le competizioni, dopo la Fiorentina nel 1940/41 e la Lazio nel 1942/43. Un record davvero storico per la squadra di Simone Inzaghi.