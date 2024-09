Jonathan David ha eguagliato un importante record in una speciale classifica. Quella dei marcatori all-time con la maglia della nazionale canadese. Nell'1-2 contro gli Stati Uniti, in cui ha siglato il secondo gol dei biancorossi, ha raggiunto quota 29 centri in 54 presenze, acciuffando in testa il compagno di squadra Cyle Larin, 29 anni, attaccante del Maiorca di cinque anni meno giovane.