Quella contro la Lazio sarà sempre una sfida dal sapore speciale per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è il grande ex del big match dell'Olimpico e questa sera se la vedrà anche contro il collega Marco Baroni: Inzaghi è imbattuto in Serie A contro l'attuale allenatore biancoceleste, con il quale ha collezionato quattro vittorie e un pareggio.

E poi c'è un dato particolare che lo lega al lunedì: finora Inzaghi conta cinque vittorie consecutive nelle gare di campionato giocate in questo giorno, tutte con due gol segnati.