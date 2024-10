Simone Inzaghi si conferma una bestia nera per la Roma, particolarmente all'Olimpico. Come evidenzia oggi il sito ufficiale nerazzurro, infatti, dal 2017/18 i nerazzurri sono l’unica squadra contro la quale la Roma non ha mai vinto all’Olimpico in Serie A. Otto partite con tre pareggi e cinque sconfitte, risultato a cui ha contribuito ovviamente anche il periodo antecedente a quello di Inzaghi.

Inoltre l'Inter è oggi la quarta squadra contro cui la Roma ha perso quattro gare interne consecutive in Serie A, dopo Juventus, Milan e Torino. Tutte arrivate contro Simone Inzaghi come allenatore nerazzurro. Non capitava a un tecnico dell'Inter da Giovanni Trapattoni tra il 1988 e il 1989.