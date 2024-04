Davide Frattesi è a un gettone dalla 100esima presenza in Serie A. Il centrocampista, che in questa stagione ha totalizzato 27 apparizioni in campionato con la maglia nerazzurra, potrebbe portarsi in tripla cifra domenica, all'ora di pranzo, quando in un San Siro festante per lo scudetto andrà in scena la gara contro il Torino.