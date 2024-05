"La Lega Serie B e le proprie associate, pur nel fermo rispetto dei principi dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, confermano la propria totale disponibilità a un confronto costruttivo, leale e collaborativo con le istituzioni preposte e con il Ministro dello Sport nei confronti dei quali si prova la massima considerazione e rispetto". Questo il punto di vista espresso dalla Lega B in vista dell'incontro con il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, in programma giovedì per discutere del progetto di istituzione della cosiddetta 'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche' che andrebbe a sostituirsi alla Covisoc. All’incontro sono stati invitati anche i presidenti del CONI, della FIGC e della FIP, Giovanni Malagò, Gabriele Gravina e Gianni Petrucci, il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, e tutte le componenti.

"Si tratta infatti di un’occasione storica per intraprendere tutte quelle iniziative necessarie a migliorare il sistema del calcio nazionale e a garantire sopra ogni altra cosa l’affermazione del principio di equa competizione - prosegue la nota -. In questa prospettiva la Lega di B, da tempo, rivendica la necessità di una riforma del sistema federale che conduca ad una governance più evoluta e coerente con gli stessi principi prevalenti nei sistemi democratici occidentali quali, a mero titolo di esempio: maggiore separazione dei poteri tra il soggetto regolatore e le funzioni di controllo; massimo rigore per quanto riguarda i principi di ammissione ai campionati; severità nella lotta ai conflitti di interesse che affliggono il calcio nazionale; maggiore equità redistributiva delle risorse e ridefinizione dei principi mutualistici soprattutto per quanto riguarda il pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge Melandri e il possibile contributo della nuova SuperChampions. La Lega B auspica altresì una revisione della governance federale che rispetti chiari e dichiarati principi di congruità sociale e sportiva, e che possa essere di più efficace presidio ad una effettiva e concreta tutela dei valori del calcio nazionale".