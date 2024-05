Solito intervento di Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport, dove l'ex allenatore del Milan ha tracciato il quadro della situazione che riguarda proprio il suo ex Diavolo, squadra a fine ciclo con Stefano Pioli e reduce da una brutta annata. "Mi sembra che l’ipotesi della conferma di Stefano Pioli non venga presa in considerazione dai dirigenti. Non so se ci siano state divergenze tra l’allenatore e lo staff societario" ha detto l'ex allenatore che nel tessere comunque le lodi della squadra rossonera è anche tornato a prendere in ballo l'Inter.

"So che Pioli ha fatto bene vincendo uno scudetto con una squadra che era costata molto meno rispetto alle rivali - torna a punzecchiare l'Inter - e portando il gruppo alle semifinali di Champions League. In questa stagione il Milan non è stato all’altezza delle aspettative, ci sono stati errori, ma chi non ne commette? E comunque ha la possibilità di chiudere al secondo posto in classifica: significa che soltanto l’Inter ha fatto meglio. In ogni caso, se non vogliono confermare Pioli, e se non vogliono spendere tanti soldi, dovrebbero cercare un allenatore-stratega che sappia valorizzare e migliorare i giocatori che ha a disposizione. Possibilmente italiano e non straniero, perché uno straniero fatica parecchio nella nostra Serie A: gli ci vogliono almeno cinque o sei mesi per adeguarsi alla mentalità, per capire certe dinamiche, per entrare nei meccanismi" ha concluso.