Ci sono anche due ex interisti come Ronaldo il Fenomeno e Adriano nella lista dei Top 5 attaccanti di Rodrigo Taddei. Il brasiliano, che in Italia ha un passato con le maglie di Siena a Roma, stila la sua classifica personale durante la chiacchierata con ESPN Brasil durante la trasmissione 'MunDu Meneses': "Pelé è un'altra cosa ed è il primo in assoluto, non può essere paragonato a nessuno. Poi Maradona, Romario, Ronaldo e Adriano. Adriano tra i primi cinque? Sì, questo è il mio ordine. Non ho nulla contro Haaland e Kane, ma con tutto il rispetto non si possono paragonare a questi cinque".