L'infortunio di Lucas Hernandez non cambia la vita di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. L'ex difensore dell'Inter continua la sua negativa esperienza all'ombra della Tour Eiffel accomodandosi in panchina anche per la semifinale di ritorno di Champions League che vedrà i parigini sfidare il Borussia Dortmund, vittorioso nel match di andata.

Luis Enrique esclude ancora lo slovacco dalla formazione titolare: la decisione è di puntare sulla difesa a quattro composta da Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Ramos, Mbappé.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!