L’Inter ha un'ottima tradizione contro le squadre liguri in Serie A. In attesa della sfida allo Spezia, ospite sabato sera a San Siro, le statistiche dicono che i nerazzurri hanno vinto 17 volte in 18 gare casalinghe (un pari). Nei tre precedenti più recenti, la Beneamata ha sempre tenuto la porta inviolata, inclusa la gara del 1° dicembre 2021 vinta 2-0. I quattro clean sheet interni di fila contro avversarie di questa regione mancano dal marzo 2010 (1V, 3N).