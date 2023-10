Dopo aver capitolato nel derby della Mole, colpito dalla Juve sugli sviluppi di due corner, il Torino dovrà stare molto attento a non ripetere gli stessi errori sabato sera, contro l'Inter, specialista nel trovare il gol su palla inattiva in Serie A. In totale, nelle prime otto giornate, i nerazzurri sono andati a segno cinque volte grazie a questo schema come nessuno nel nostro campionato.